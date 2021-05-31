Дортмундская «Боруссия» купила Кобеля

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании голкипера «Штутгарта» Грегора Кобеля.

23-летний футболист, недавно получивший вызов в сборную Швейцарии, подписал с дортмундцами контракт до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба «Боруссии».

«Мы очень рады, что Грегор Кобель выбрал «Боруссию» Дортмунд. Мы видим в нём большой потенциал. Грегор решителен, амбициозен и последователен. Его вратарский стиль нам подходит», — заявил спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.

Сумма трансфера не называется, однако, по данным Transfermarkt, покупка Кобеля обошлась «Боруссии» в € 15 млн. Кобель провёл за «Штутгарт» 65 матчей, пропустил 91 гол. До «Штутгарта» Кобель выступал за «Хоффенхайм», сыграв за клуб 43 матча и пропустив 40 мячей.