Дортмундская «Боруссия» купила Кобеля
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Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании голкипера «Штутгарта» Грегора Кобеля.
23-летний футболист, недавно получивший вызов в сборную Швейцарии, подписал с дортмундцами контракт до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба «Боруссии».
«Мы очень рады, что Грегор Кобель выбрал «Боруссию» Дортмунд. Мы видим в нём большой потенциал. Грегор решителен, амбициозен и последователен. Его вратарский стиль нам подходит», — заявил спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.
Сумма трансфера не называется, однако, по данным Transfermarkt, покупка Кобеля обошлась «Боруссии» в € 15 млн. Кобель провёл за «Штутгарт» 65 матчей, пропустил 91 гол. До «Штутгарта» Кобель выступал за «Хоффенхайм», сыграв за клуб 43 матча и пропустив 40 мячей.
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