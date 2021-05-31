Черчесов высказался о Левандовском

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде сборной Польши Роберте Левандовском.



«Когда есть такой игрок в команде соперника, нужно обращать на это пристальное внимание и стараться его нейтрализовать. Как это будет — обсудим как в индивидуальной беседе, так и на установке», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Товарищеский матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.