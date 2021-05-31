«Барселона» хочет купить защитника «Севильи» Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселоне» нужен ещё один центральный защитник, несмотря на переход Эрика Гарсия из «Манчестер Сити» в ближайшем будущем. Каталонцы уже давно следят за Кунде и хотят приобрести игрока. Отступные в € 75 млн, прописанные в контракте француза, «Барселона» заплатить не сможет, однако будет вести переговоры по трансферу игрока.
Ранее стало известно, что «Реал» ведёт переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн. Также сообщалось, что Кунде может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов предложить до € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны.
В сезоне-2020/2021 22-летний француз провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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