Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021

28-летний бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба Серии А на официальном сайте лиги.
В прошедшем сезоне Лукаку принял участие 36 встречах чемпионата Италии, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.
Напомним, что лучшим голкипером чемпионата Италии был назван Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), который провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч. Лучший защитник — Кристиан Ромеро («Аталанта»). Аргентинец сыграл 31 матч в сезоне Серии А, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Хавбек «Интера» Николо Барелла стал лучшим полузащитником. Итальянец провёл на поле 36 матчей, забил три гола и отдал девять голевых пасов. Звание лучшего нападающего досталось Криштиану Роналду («Ювентус»), который забил 29 мячей в 33 матчах и отдал два ассиста.
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