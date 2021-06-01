«Барселона» объявила о трансфере защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в «Барселоне», информирует официальный сайт сине-гранатовых.

20-летний футболист подписал с каталонским клубом контракт до конца сезона-2025/2026. В его соглашении с «Барселоной» будет прописана сумма отступных — € 400 млн. Презентация Гарсии в качестве новоиспечённого игрока сине-гранатовых состоится сегодня, 1 июня.

Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Гарсия пополнит состав «Барселоны» на правах свободного агента, ведь его контракт с «Манчестер Сити» был рассчитан до 30 июня 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.