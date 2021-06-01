«Реал» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.



Основным цветом экипировки традиционно стал белый. Вставки сделаны синими и оранжевыми. Техническим спонсором «Королевского клуба» является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» (Мадрид)

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул.



В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.