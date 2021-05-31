«Реал» рассматривает вариант возвращения Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» продолжает поиск нового главного тренера на смену ушедшему в отставку Зинедину Зидану. Одним из вариантов для руководства «Королевского клуба» является наставник «Эвертона» Карло Анчелотти, информирует El Larguero со ссылкой на Cadena Ser.

Анчелотти уже работал на тренерском мостике «Реала» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

Ранее СМИ связывали «Реал» с кандидатурами Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен», Рауля из «Кастильи» и Антонио Конте, который недавно покинул миланский «Интер».

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».