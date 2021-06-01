Андрей Шевченко возглавил рейтинг главных людей в украинском футболе по версии Forbes

Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признан наиболее значимой личностью в украинском футболе на сегодняшний день. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes совместно с украинским изданием Tribuna.ua.

Андрей Шевченко – главный тренер сборной Украины, один из лучших игроков в истории страны; Ринат Ахметов – президент донецкого «Шахтёра»; Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола; Мирча Луческу – главный тренер киевского «Динамо»; Сергей Ребров – главный тренер венгерского «Ференцвароша»; Александр Зинченко – полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины; Александр Ярославский – бывший владелец харьковского футбольного клуба «Металлист»; Сергей Палкин – генеральный директор донецкого «Шахтёра»; Екатерина Монзуль – арбитр ФИФА; Руслан Малиновский – полузащитник «Аталанты» и сборной Украины.