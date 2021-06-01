Андрей Шевченко возглавил рейтинг главных людей в украинском футболе по версии Forbes
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Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признан наиболее значимой личностью в украинском футболе на сегодняшний день. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes совместно с украинским изданием Tribuna.ua.
- Андрей Шевченко – главный тренер сборной Украины, один из лучших игроков в истории страны;
- Ринат Ахметов – президент донецкого «Шахтёра»;
- Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола;
- Мирча Луческу – главный тренер киевского «Динамо»;
- Сергей Ребров – главный тренер венгерского «Ференцвароша»;
- Александр Зинченко – полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины;
- Александр Ярославский – бывший владелец харьковского футбольного клуба «Металлист»;
- Сергей Палкин – генеральный директор донецкого «Шахтёра»;
- Екатерина Монзуль – арбитр ФИФА;
- Руслан Малиновский – полузащитник «Аталанты» и сборной Украины.
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