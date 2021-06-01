«Арсенал» хочет купить Рахима Стерлинга

Лондонский «Арсенал» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает The Sun.

При этом «Сити» рассматривает трансфер Стерлинга в свете возможного обмена на форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Если «Арсенал» купит Стерлинга, сделка по Кейну может сорваться. Существует также возможность обмена нападающего Габриэла Жезуса на Кейна.

Сообщалось, что руководители «Ман Сити» хотят начать переговоры по контракту с Рахимом этим летом, и клуб планирует предложить 26-летнему англичанину новый долгосрочный контракт. Хотя Стерлинг потерял твёрдое место в стартовом составе «горожан» в этом сезоне, он рад возобновившейся активности относительно его нового контракта. Форвард стремится дождаться конца сезона, чтобы начать переговоры с клубом, надеясь, что он останется на «Этихаде» на долгие годы.



Рахим Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В нынешнем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором шести результативных передач.



Его нынешний контракт с «горожанами» действует ещё два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.