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«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый долгосрочный контракт

«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый долгосрочный контракт
Никита Сербаков
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Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг уже ближайшим летом можем поставить свою подпись под новым долгосрочным контрактом с «горожанами».

По информации Daily Mail, руководители «Ман Сити» хотят начать переговоры по контракту с Рахимом этим летом, и клуб планирует предложить 26-летнему англичанину новый долгосрочный контракт.

Источник утверждает, что несмотря на то, что Стерлинг потерял твёрдое место в стартовом составе «горожан» в этом сезоне, он рад возобновившейся активности относительно его нового контракта. Форвард стремится дождаться конца сезона, чтобы начать переговоры с клубом, надеясь, что он останется на долгие годы на «Этихаде».

Рахим Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В нынешнем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором 6 результативных передач.

Его нынешний контракт с «горожанами» действует ещё два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.

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