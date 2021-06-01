Лапорта: с Куманом «Барселона» будет прогрессировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что под руководством главного тренера Рональда Кумана каталонская команда будет прогрессировать.
«Мне комфортно работать с Куманом. Надеюсь, он чувствует то же самое. Я хочу прояснить несколько моментов, и мы над этим работаем. Мы хотим делать лишь то, что пойдёт на пользу «Барселоне». С Куманом команда будет прогрессировать. То, что произошло в прошлом сезоне, не повторится», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.
В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».
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