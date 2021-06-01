Евсеев: «Шинник» — не клуб ПФЛ. Он играл в РПЛ и еврокубках, болельщики помнят это

Новый главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение.

«С сегодняшнего дня я главный тренер «Шинника». Знаю, что у многих есть вопросы: зачем Евсееву идти в ПФЛ? Отвечаю: я не считаю, что «Шинник» — это клуб ПФЛ. Или, точнее, клуб ПФЛ больше, чем на один сезон. Это клуб с большими традициями, который представляет огромный регион. Клуб из великого русского города. Клуб, который играл в Премьер-Лиге, в еврокубках. Болельщики «Шинника» хорошо помнят это.

Я увидел большую заинтересованность у первых лиц области и клуба в том, чтобы «Шинник» жил и развивался. Вылет в ПФЛ — это трагедия, уверен, больше она не повторится. Приступаю к работе не один, тренерский штаб «Шинника» будет усилен теми людьми, в которых совершенно уверен. И если говорить об усилении, то это не только тренеры, но и игроки. Стоит задача собрать команду, способную с первых же матчей подтвердить, что она способна на многое. В том числе способна завоевать доверие и симпатию болельщиков. Работа уже началась. Спасибо за добрые слова и пожелания», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

По итогам сезона-2020/2021 «Шинник» вылетел из ФНЛ. Наивысшее достижение ярославского клуба в чемпионате России — четвёртое место в сезоне 1997 года. «Шинник» выступал в Кубке Интертото в 1998 и 2004 годах.