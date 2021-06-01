Ловрен и Влашич — в итоговой заявке сборной Хорватии на Евро-2020

Сборная Хорватии опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы 2020 года.
Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон»).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо»), Иван Перишич («Интер»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна»).
- 1 июня 2021
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