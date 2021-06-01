22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за сборную России в товарищеском матче со сборной Польши.

На 63-й минуте встречи при счёте 1:1 Сафонов вышел на поле, заменив Антона Шунина.

Сафонов был впервые вызван в главную национальную команду страны в октябре 2020 года после матча молодёжной сборной России с Эстонией U21 (4:0). С тех пор голкипер «Краснодара» ни разу не выходил за основную команду россиян. Сафонов провёл за молодёжную команду 10 матчей (восемь — всухую).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия. Встреча проходит на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.



Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.