22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дебютировал за сборную России в товарищеском матче со сборной Польши.
На 63-й минуте встречи при счёте 1:1 Сафонов вышел на поле, заменив Антона Шунина.
Сафонов был впервые вызван в главную национальную команду страны в октябре 2020 года после матча молодёжной сборной России с Эстонией U21 (4:0). С тех пор голкипер «Краснодара» ни разу не выходил за основную команду россиян. Сафонов провёл за молодёжную команду 10 матчей (восемь — всухую).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия. Встреча проходит на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.
Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.
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