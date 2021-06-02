Экс-футболист сборной Польши: Дзюба безжалостно громил наших защитников

Бывший футболист сборной Польши Артур Вихнярек прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой России (1:1).



«Артём Дзюба безжалостно громил наших защитников. Как видите, игроки польско сборной не смогли найти средство против огромного российского нападающего, и это была практически единственная угроза со стороны соперника. В моменте с пропущенным голом наши игроки были далеко от своей штрафной, и это позволило сопернику забить. Были проблемы у Пухача, который, как мы знаем, определённо лучше работает в атаке, чем в защите», — приводит слова Вихнярека Przeglad Sportowy.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.