Источник: «ПСЖ» продлил контракт с Почеттино на год

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен сохранить своего главного тренера Маурисио Почеттино. Как сообщает The Telegraph, парижский клуб активировал опцию продления контракта на год – теперь его срок истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Почеттино недоволен организацией работы в команде. Специалиста не устраивает, что не выполняются его требования по трансферам. Также его разочаровывает, что Килиан Мбаппе всё ещё не продлил контракт с клубом. Почеттино разочарован организацией работы клуба, он ожидал большего профессионализма.

Специалист возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции. С 2014 по 2019 год он возглавлял «Тоттенхэм», а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.