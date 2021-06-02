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Сборная Турции назвала окончательную заявку на Евро-2020

Сборная Турции назвала окончательную заявку на Евро-2020
Максим Булычев
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Сборная Турции определилась с итоговым составом на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Состав был выложен на сайте Турецкой футбольной федерации (TTF). Турция сыграет в группе А с командами Уэльса, Италии и Швейцарии.

В состав турецкой сборной вошли 26 игроков:

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сёюнджю («Лестер», Англия), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло», Италия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Шальке 04», Германия), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Дженгиз Мераш («Гавр», Франция);

Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль», Франция), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Оркун Кёкчю («Фейенорд», Нидерланды), Тайлан Анталялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия);

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль», Франция), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Энес Унал («Хетафе», Испания), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд», Англия), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).

Турнирная таблица Евро-2020
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