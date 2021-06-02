Сборная Турции назвала окончательную заявку на Евро-2020

Сборная Турции определилась с итоговым составом на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Состав был выложен на сайте Турецкой футбольной федерации (TTF). Турция сыграет в группе А с командами Уэльса, Италии и Швейцарии.
В состав турецкой сборной вошли 26 игроков:
Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);
Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сёюнджю («Лестер», Англия), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло», Италия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Шальке 04», Германия), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Дженгиз Мераш («Гавр», Франция);
Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль», Франция), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Оркун Кёкчю («Фейенорд», Нидерланды), Тайлан Анталялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия);
Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль», Франция), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Энес Унал («Хетафе», Испания), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд», Англия), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).
- 2 июня 2021
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