Сборная Турции назвала окончательную заявку на Евро-2020

Сборная Турции определилась с итоговым составом на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Состав был выложен на сайте Турецкой футбольной федерации (TTF). Турция сыграет в группе А с командами Уэльса, Италии и Швейцарии.



В состав турецкой сборной вошли 26 игроков:

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сёюнджю («Лестер», Англия), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло», Италия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Шальке 04», Германия), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Дженгиз Мераш («Гавр», Франция);

Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль», Франция), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Оркун Кёкчю («Фейенорд», Нидерланды), Тайлан Анталялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия);

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль», Франция), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Энес Унал («Хетафе», Испания), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд», Англия), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).