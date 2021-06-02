Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Пресс-служба сборной России в «Телеграме» представила финальную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.
Заяка сборной России:
вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);
защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);
полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);
нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).
По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.
Видеообзор вчерашнего товарищеского матча Польша — Россия:
- 2 июня 2021
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