Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Пресс-служба сборной России в «Телеграме» представила финальную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.



Заяка сборной России:

вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);



защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);



полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);



нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).



По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.

Видеообзор вчерашнего товарищеского матча Польша — Россия: