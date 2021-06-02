Червиченко: поляки грамотно сыграли по Дзюбе, а Заболотный вышел потоптать газон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020 после товарищеского матча с Польшей (1:1).



«Результат выбора обороны мы на третьей минуте видели. Справа в обороне мы спокойны, где отвечают Джикия и Фернандес, а с левой стороны у нас всегда стакан с валерьянкой или корвалолом. Как бы наши братья-шпионы, базирующиеся в Англии, не пытались выключить Де Брёйне, этого мало. Вся остальная сборная Бельгии сто процентов нас обыграет.



Все ещё очень шапкозакидательски относятся к Дании, но вся сборная Дании играет в лучших европейских клубах. Как мы собираемся обыгрывать её в последнем матче? И кто будет забивать? Вчера поляки грамотно сыграли по Дзюбе, у него не было ни одного момента. А Заболотный вышел пробежаться, потоптать газон польский», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Видеообзор матча Польша — Россия: