Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

В УЕФА прокомментировали ситуацию с недопуском болельщиков из России в Данию на матчи предстоящего чемпионата Европы — 2020.
«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», — сообщили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм. РФС впоследствии попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России на матч Евро-2020.
В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).
- 2 июня 2021
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