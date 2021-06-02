Юрий Сёмин прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.
«Думаю, что у Черчесова есть своё мнение на этот состав. Он провёл с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно. Единственное, что лично мне жалко — по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
11:15
-
11:11
-
11:04
-
11:02
-
10:58
-
10:55
-
10:48
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:37
-
09:35
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:15
-
06:39
-
06:09
-
05:57
-
04:41
-
04:22
-
03:59
-
03:35
-
03:20
-
02:38
-
02:17
-
01:54
-
01:33
-
01:17
-
00:54
-
00:46
-
00:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам