Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.



«Думаю, что у Черчесова есть своё мнение на этот состав. Он провёл с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно. Единственное, что лично мне жалко — по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).