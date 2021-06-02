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Глава ВЭБ Шувалов: стоимость акций ЦСКА выросла, но от результатов настороженная эмоция

Глава ВЭБ Шувалов: стоимость акций ЦСКА выросла, но от результатов настороженная эмоция
Михаил Рождественский
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов высказался о делах ЦСКА, основным акционером которого компания является.

«Сезон прошёл, к сожалению, так, как прошёл. Как акционеры мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась. В этом плане с точки зрения бизнеса всё неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов — мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал», — приводит слова Шувалова ТАСС.

ЦСКА в завершившемся сезоне занял шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах, и впервые за долгое время не попал в еврокубки. Выше армейцев финишировали «Сочи», «Рубин», «Локомотив», «Спартак» и «Зенит», который стал чемпионом в третий раз подряд.

Видеообзор поражения ЦСКА в матче с «Динамо» в последнем туре РПЛ:

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