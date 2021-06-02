В Госдуме отреагировали на отказ Дании пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Дании, которая отказалась в виде исключения пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы — 2020.



«Отказ болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации — это в высшей степени красивое объяснение, а в какой-то степени завуалированное политическое решение. Здесь трудно спорить, потому что мы видим, что пандемия и коронавирус наложили отпечаток на все спортивные соревнования. До сих пор многие страны находятся в режиме карантина: тот же чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит вообще без зрителей, во многих странах футбольные чемпионаты проходили и заканчивались без болельщиков.



С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счёту, какой волны коронавируса. Рисковать ради этого одним решением по допуску болельщиков никто не станет. Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплёки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).