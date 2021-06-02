«Сафонов давно созрел». Губерниев – об окончательной заявке сборной России на Евро-2020

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоговую заявку национальной команды России на чемпионат Европы — 2020.



«Всё шло к тому, что именно этих футболистов отцепят перед чемпионатом Европы. Нам остаётся только поддерживать ребят. У меня тоже были свои замечания по Гильерме и Смолову, но есть боевой рабочий состав, собранный из лучших в нашей стране. Будем желать команде удачи!



Сафонов по своему уровню уже давно вратарь сборной. Меня не смутила его неуверенная игра после травмы. Черчесов думает не только о сегодняшнем дне, но и о дне будущем. Сафонов давно созрел.



Было понятно, что Евгеньева, скорее всего, отцепят. Черчесов выстраивает свою схему и под эту схему подбирает нужных ему футболистов. В спорте всё определяет результат. Если Семёнов и Дивеев сыграют хорошо, то вопросов к Черчесову не будет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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