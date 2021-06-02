Маунт и Фоден — среди номинантов на приз молодому игроку года в АПЛ по версии PFA
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Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему молодому игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.
Список номинантов: Букайо Сака («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).
Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити». Ниже расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Лучшим бомбардиром стал нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн. Больше всех голевых передач также отдал он.
Видео гола Фодена в матче «Манчестер Сити» — «Эвертон» в последнем туре АПЛ:
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