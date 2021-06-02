Шиманьски продлил контракт с «Динамо» на пять лет

Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски переподписал соглашение с московским «Динамо». Новый контракт с клубом рассчитан на пять лет, сообщает пресс-служба команды.
Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча за «Динамо», в которых он забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2020/2021 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 2 июня 2021
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