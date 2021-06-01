«Динамо» сделало предложение «Кальяри» по покупке Диего Година

Московское «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по переходу уругвайского защитника Диего Година, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Российский клуб готов платить 35-летнему игроку около € 4 млн. «Динамо» хочет подписать Година на три года. «Кальяри» не против отпустить уругвайца, который перегружает зарплатную ведомость команды.



Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.