Байдачный: печально для РПЛ, что «Зенит» становится чемпионом за несколько туров

Бывший главный тренер «Терека» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился мнением о завершившемся турнире Российской Премьер-Лиги.
«Итоговую таблицу знаю, печально для чемпионата, что «Зенит» становится чемпионом за несколько туров. Единственное, что мне непонятно – мы устраиваем такую сумасшедшую борьбу за выход в Лигу чемпионов, Лигу Европы, тратим столько сил, здоровья. Потом попадаем туда, и возникает ощущение, что дело уже сделано, можно смело вылетать в первых турах. Если уж ты попал туда, надо что-то представлять.
Вспоминаю годы, когда, может, и условия были хуже, но Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА, «Зенит» тоже выигрывал. А сейчас просто проходной турнир. Критерием выхода в еврокубки должно быть хорошее выступление, это же престиж российского футбола», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 2 июня 2021
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