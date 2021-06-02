Байдачный: печально для РПЛ, что «Зенит» становится чемпионом за несколько туров

Бывший главный тренер «Терека» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился мнением о завершившемся турнире Российской Премьер-Лиги.

«Итоговую таблицу знаю, печально для чемпионата, что «Зенит» становится чемпионом за несколько туров. Единственное, что мне непонятно – мы устраиваем такую сумасшедшую борьбу за выход в Лигу чемпионов, Лигу Европы, тратим столько сил, здоровья. Потом попадаем туда, и возникает ощущение, что дело уже сделано, можно смело вылетать в первых турах. Если уж ты попал туда, надо что-то представлять.

Вспоминаю годы, когда, может, и условия были хуже, но Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА, «Зенит» тоже выигрывал. А сейчас просто проходной турнир. Критерием выхода в еврокубки должно быть хорошее выступление, это же престиж российского футбола», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.