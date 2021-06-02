«Мы с Путиным ровесники. Возраст не имеет значения!» Байдачный внезапно возобновил карьеру

Анатолий Байдачный – настоящая легенда нашего и белорусского футбола. Перлы тренера после матчей болельщики с улыбкой вспоминают до сих пор. Байдачный долгое время жил в Минске, возвращаться к тренерской деятельности не планировал, но в марте 2021 года неожиданно возглавил «Арарат-Армению». Проработал там Байдачный недолго, но с большой теплотой отзывается о стране.

Байдачный проработал в клубе из Еревана около двух месяцев

— У меня есть друзья, армяне из Москвы и Сочи, они и пригласили потренировать «Арарат-Армению», — начинает Байдачный. Сначала говорили о том, чтобы приехать в мае, посмотреть, но клуб начал проигрывать. Сами понимаете, тяжело принимать команду со своими задачами в конце чемпионата, но отказать не мог.

Свой тренерский период в Ереване Байдачный оценивает двояко – восхищается страной и удивляется слабой физической подготовке игроков. Но об уходе из клуба говорит спокойно – знал, на что шёл:

— Я близко узнал, что такое Армения – красивая и интересная страна, люди очень гостеприимные, хорошо относятся к русским. Чемпионат же своеобразный, может, это связано с пандемией, игры переносились, иногда приходилось играть четыре раза подряд с одной командой: дважды в Кубке, дважды в чемпионате. За две игры можно было как стать чемпионами, так и занять пятое место. Мы заняли пятое. Перед главным матчем шесть человек основы слегли на больничную койку. Пришлось перекраивать состав. Перед моим приходом ставилась задача – сделать команду чемпионом за два месяца. Не получилось, значит, закончили сотрудничество. Уезжаю в Минск, с клубом попрощался. Сейчас у всех в жизни такой период – всё очень краткосрочно. Я знал, на что шёл.

— Не тяжело было возвращаться в профессию после девятилетней паузы?

— Не сказал бы. У меня и помощники были хорошие. Вопрос в другом – многое изменилось: в команде 90 процентов иностранцев, все говорят на разных языках, у всех разный менталитет. Я всё же работал с более однородными командами. Это гораздо проще. Очень сложно воздействовать на них даже с точки зрения психологии. А если говорить о команде в целом, то уровень физической подготовки очень плохой. Я даже удивился. Те упражнения, которые раньше у меня были восстановительными, здесь являлись нагрузкой. Считаю, что провёл хороший кусочек жизни: не было особых ограничений, полно туристов, работает много ресторанов. Для меня счастьем был приезд сына с детьми. Они прилетели в Ереван к нам в гости, долго не виделись.

«Тебе может не нравиться Лукашенко, но при чём здесь люди и страна?!»

— Скоро вернусь в Минск, домой, — продолжает Байдачный. — Читал новости про снятие флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею, хочется сказать одно – сволочи! Эти мерзавцы жили с нами в одной стране, ели один хлеб, дружили. Тебе может не нравиться Лукашенко, кто-то ещё, но при чём здесь люди и страна?! Один вообще предложил обменять команду на заключённых. Какой-то кошмар! Спорт вне политики? Помню, на чемпионате мира в Мексике, когда играли с Уругваем в четвертьфинале, мяч на фланге ушёл где-то на метр за линию поля. Оттуда сделали передачу, забили гол, а наши-то игроки остановились. В итоге гол забили, показали на центр. Политика всегда была, от неё никуда не денешься.

«Мы устраиваем сумасшедшую борьбу за выход в Лигу чемпионов, попадаем туда, а потом возникает ощущение, что можно смело вылетать в первых турах»

За РПЛ Байдачный старался следить и в Армении, но увидеть удалось немногое:

— Итоговую таблицу знаю, печально для чемпионата, что «Зенит» становится чемпионом за несколько туров. Единственное, что мне непонятно – мы устраиваем такую сумасшедшую борьбу за выход в Лигу чемпионов, Лигу Европы, тратим столько сил, здоровья. Потом попадаем туда, и возникает ощущение, что дело уже сделано, можно смело вылетать в первых турах. Если уж ты попал туда, надо что-то представлять. Вспоминаю годы, когда, может, и условия были хуже, но Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА, «Зенит» тоже выигрывал. А сейчас просто проходной турнир. Критерием выхода в еврокубки должно быть хорошее выступление, это же престиж российского футбола.

Что касается тренеров в РПЛ, то хорошо, когда работают люди, которые защищали честь страны, были прекрасными футболистами. Я всегда буду поддерживать тренеров, которые были игроками. Для меня это один из главных критериев. Я вспоминаю, как на этот вопрос отвечал Бесков: «А разве может человек, не умеющий рисовать, воспитать художника?». Так же и в футболе.

«Путин, можно сказать, миром управляет. А Сёмин не может управлять игроками «Локомотива»?»

Говоря о тренерах, затронули и легенду «Локомотива» - Сёмина. Байдачный удивляется вопросам о возрасте Юрия Павловича, сравнивая его с Путиным.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— «Локомотив» — вотчина Сёмина. Юрий Павлович — человек, который по большому счёту создал эту команду. Таких людей надо беречь. Мы готовы любого человека забыть, растерзать ради каких-то своих интересов. О совести и порядочности люди забывают, деньги застилают глаза. Начинают что-то говорить о возрасте Сёмина, но он же не играть выходит, а тренировать. Возраст не имеет никакого значения. Когда мне начинают говорить про возраст некоторые высокие руководители, я отвечаю: «Вы знаете, кому об этом скажите? Путину. Мы с Путиным ровесники, я его на неделю старше. Человек, можно сказать, не только страной, миром управляет». А тут Сёмин не может игроками «Локомотива» управлять? Да он способен управлять «Локомотивом», пока ходить может.

«Главное, чтобы Дзюбу на чемпионате Европы ничего не угнетало»

Нашумевшее высказывание Дзюбы о Грозном вызвало у Байдачного недопонимание, у самого тренера о городе только самые хорошие воспоминания. А с экс-президентом команды он общается до сих пор:

— Дзюба же не девочка, чтобы его что-то угнетало, — отвечает Байдачный. — Я работал в Грозном, меня там ничего не угнетало, остались самые тёплые воспоминания. Хотя я работал в то время, когда вроде бы война недавно закончилась. Никто никого не угнетал. Со мной работали прекрасные люди, Рамзан Ахматович обращал внимание на команду, постоянно встречался с ней. Алханов (вице-президент «Ахмата». – Прим. «Чемпионата»), можно сказать, дневал и ночевал в команде. Только тёплые слова могу сказать, мы до сих пор дружим.

Надо думать, когда говоришь такие вещи, там же есть простые болельщики. Каждое слово человека, который находится на виду, ловят. Что значит угнетает? В чемпионате СССР были города, в которых тяжело играть из-за климатических условий. Главное, чтобы Дзюбу на чемпионате Европы ничего не угнетало. Пожелаем ему удачи, хорошей игры и много голов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время работы в «Тереке» на день рождения тренера Кадыров даже дарил ему машину. Авто до сих пор на ходу и ждёт Байдачного в Минске:

— Я на ней до сих пор езжу. Очень качественная машина, у меня рука не поднимается продать. Человек подарил от чистой души. Пока не остановится, буду ездить. До сих пор на полном ходу, я на этой машине и к сыну в Испанию ездил.