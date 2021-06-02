Матч Россия — Болгария обслужит белорусский арбитр

Товарищеский матч Россия – Болгария, который пройдёт 5 июня, обслужит белорусский судья Алексей Кульбаков, сообщает пресс-служба национальной команды.



Кульбакову будут помогать ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья – Дмитрий Дмитриев.

В 2020 году сборная России провела три встречи в отборе чемпионата мира — 2022. Национальная команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2). 1 июня российская команда в товарищеском матче сыграла вничью с Польшей (1:1).

Напомним, летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.