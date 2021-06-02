«Уфа» ведёт переговоры о трансфере хавбека «Динамо» Липового
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«Уфа» ведёт переговоры с «Динамо» по поводу возможного перехода полузащитника Данилы Липового. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Липовой — воспитанник самарских «Крыльев Советов». Игрок выступает в составе московского «Динамо» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 20-летний полузащитник играл за «Оренбург» на правах аренды и принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
В августе прошлого года Липовой отправился в «Химки» на правах аренды, но был досрочно возвращён в московский клуб. В минувшем сезоне Липовой сыграл в восьми матчах чемпионата России за «Химки» и в двух — за «Динамо». Игрок также не отметился результативными действиями.
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