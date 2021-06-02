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Гол Холанда принёс сборной Норвегии победу в товарищеском матче с Люксембургом

Гол Холанда принёс сборной Норвегии победу в товарищеском матче с Люксембургом
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче сборная Норвегии встречалась с национальной командой Люксембурга. Игра прошла на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В компенсированное время встречи единственный гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Швеции во главе с Кристоффером Карлссоном. Ассистенты — Робин Вильде и Даниэль Юнг. Резервный рефери — Фредрик Клитте.

Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт норвежского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 норвежец провёл 39 матчей во всех турнирах, забив 39 мячей и отдав 11 результативных передач. С 2019 года Холанд вызывается в национальную команду Норвегии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
02 июня 2021, среда. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 0
Люксембург
1:0 Холанд – 90+2'
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