Гол Холанда принёс сборной Норвегии победу в товарищеском матче с Люксембургом

В товарищеском матче сборная Норвегии встречалась с национальной командой Люксембурга. Игра прошла на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное время встречи единственный гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Швеции во главе с Кристоффером Карлссоном. Ассистенты — Робин Вильде и Даниэль Юнг. Резервный рефери — Фредрик Клитте.
Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт норвежского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 норвежец провёл 39 матчей во всех турнирах, забив 39 мячей и отдав 11 результативных передач. С 2019 года Холанд вызывается в национальную команду Норвегии.
- 2 июня 2021
-
23:38
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
21:42
-
21:39
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:44
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:18
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:14
-
17:58