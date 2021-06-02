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Объявлена заявка сборной Швейцарии на Евро-2020

Объявлена заявка сборной Швейцарии на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Швейцарский футбольный союз (SFV) на официальном сайте представил заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ивон-Ландри Мвого (ПСВ), Йонас Омлен («Монпелье»);

защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Лорис Бенито («Бордо»), Эрай Джюмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Джордан Лотомба («Ницца»), Кевен Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Базель»);

полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — «Айнтрахт» Франкфурт), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» Мёнхенгладбах);

нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» Мёнхенгладбах), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Харис Сеферович («Бенфика»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»).

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