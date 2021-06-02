Ромелу Лукаку сообщил, что останется в «Интере»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что остаётся в миланском клубе.
«Я остаюсь в «Интере». Я уже общался с тренером Индзаги. Возможно, я пока не должен этого говорить, но разговор был крайне позитивным. Наша задача — вновь победить в чемпионате Италии. Я хорошо чувствую себя в «Интере», — приводит слова Лукаку VTM News.
Лукаку начинал карьеру в «Андерлехте», откуда в 2011 году перешёл в «Челси». В составе синих форварду закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн.
В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
- 2 июня 2021
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