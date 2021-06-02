Сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией, Депай оформил дубль

В товарищеском матче сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Шотландии. Игра прошла на стадионе «Алгарве» в городе Фару (Португалия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 11-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Шотландии Джек Хендри. Через 6 минут нападающий нидерландской команды Мемфис Депай сравнял счёт. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард Кевин Нисбет вновь вывел шотландцев вперёд в счёте. В концовке встречи Депай оформил дубль.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с национальными командами Австрии, Северной Македонии и Украины, а Шотландия проведёт встречи со сборными Хорватии, Чехии и Англии.