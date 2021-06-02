Сборная Германии сыграла вничью с Данией в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Германии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 48-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Флориан Нойхаус. На 71-й минуте нападающий Юссуф Поульсен сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека Кристиана Эриксена.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Германии сыграет с национальными командами Франции, Венгрии и Португалии, а Дания проведёт встречи со сборными России, Бельгии и Финляндии.