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Сборная Германии сыграла вничью с Данией в товарищеском матче

Сборная Германии сыграла вничью с Данией в товарищеском матче
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче сборная Германии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 48-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Флориан Нойхаус. На 71-й минуте нападающий Юссуф Поульсен сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека Кристиана Эриксена.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Германии сыграет с национальными командами Франции, Венгрии и Португалии, а Дания проведёт встречи со сборными России, Бельгии и Финляндии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
02 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
Дания
1:0 Нойхаус – 48'   1:1 Поульсен – 71'
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