Конте продвинулся в переговорах с «Тоттенхэмом». Обсуждаются зарплата и трансферы
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте находится на продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Специалист обсуждает с руководством английского клуба долгосрочный контракт, развитие проекта, зарплату и будущие трансферы. «Тоттенхэм» уже сделал предложение бывшему спортивному директору «Ювентуса» Фабио Паратичи, с которым у Антонио сохранились хорошие отношения.
Сообщалось, что если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут Паратичи. Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. 27 мая «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста наставника основной команды.
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