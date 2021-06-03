Конте продвинулся в переговорах с «Тоттенхэмом». Обсуждаются зарплата и трансферы

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте находится на продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Специалист обсуждает с руководством английского клуба долгосрочный контракт, развитие проекта, зарплату и будущие трансферы. «Тоттенхэм» уже сделал предложение бывшему спортивному директору «Ювентуса» Фабио Паратичи, с которым у Антонио сохранились хорошие отношения.

Сообщалось, что если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут Паратичи. Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. 27 мая «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста наставника основной команды.