Форвард «Валенсии» Гедеш может составить конкуренцию Кокорину в «Фиорентине»

«Фиорентина» нацелилась на 24-летнего португальского форварда «Валенсии» Гонсало Гедеша и готова поспорить за игрока с «Севильей» и «Вильярреалом», сообщает Football Italia.
«Если бы не проблемы в его нынешнем клубе, всё было бы отлично. Он сияет только тогда, когда его партнёры позволяют ему это делать. Не знаю, уедет ли он, но поскольку «Валенсия» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, Гонсало является для них роскошью», — отреагировал отец Гедеша на слухи о возможном уходе португальца из «Валенсии».
В прошедшем сезоне Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «ПСЖ» за € 40 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.
Напомним, что за «Фиорентину» выступает 30-летний российский нападающий Александр Кокорин, который в прошедшем сезоне провёл за итальянский клуб в общей сложности 91 минуту на поле, не отметившись результативными действиями.
- 3 июня 2021
-
03:57
-
03:32
-
03:12
-
02:56
-
02:29
-
02:07
-
01:53
-
01:35
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:26
-
00:17
- 2 июня 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
21:42
-
21:39
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:44