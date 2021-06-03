Форвард «Валенсии» Гедеш может составить конкуренцию Кокорину в «Фиорентине»

«Фиорентина» нацелилась на 24-летнего португальского форварда «Валенсии» Гонсало Гедеша и готова поспорить за игрока с «Севильей» и «Вильярреалом», сообщает Football Italia.



«Если бы не проблемы в его нынешнем клубе, всё было бы отлично. Он сияет только тогда, когда его партнёры позволяют ему это делать. Не знаю, уедет ли он, но поскольку «Валенсия» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, Гонсало является для них роскошью», — отреагировал отец Гедеша на слухи о возможном уходе португальца из «Валенсии».



В прошедшем сезоне Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «ПСЖ» за € 40 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.



Напомним, что за «Фиорентину» выступает 30-летний российский нападающий Александр Кокорин, который в прошедшем сезоне провёл за итальянский клуб в общей сложности 91 минуту на поле, не отметившись результативными действиями.

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