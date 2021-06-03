Кристиан Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «орлов».



Предыдущее соглашение 30-летнего футболиста истекало в конце этого месяца, а новый договор будет действовать до лета 2023 года.



«Я счастлив и горд связать своё будущее с «Кристал Пэлас». Я здесь уже пять лет, и впереди ещё много всего. У нас отличная команда, и я с нетерпением жду следующего сезона и возможности вновь сыграть перед нашими болельщиками», — сказал Бентеке.



Бентеке начинал карьеру в «Генке» и также выступал на родине за «Стандард» и другие команды, а в 2012 году перебрался в «Астон Виллу». Спустя три года Кристиана приобрёл «Ливерпуль», однако там он не закрепился и спустя всего год ушёл в «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне форвард провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Видео гола Бентеке в ворота «Арсенала»: