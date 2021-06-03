«Ахмат» и «Истанбул Башакшехир» ведут переговоры по Владимиру Ильину

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.



Как сообщает журналист Эртан Сюзгюн в своём «твиттере», 29-летний российский футболист стал целью «Истанбул Башакшехир». В настоящее время турецкий клуб ведёт переговоры с «Ахматом».



Ильин в начале карьеры выступал за «Питер», санкт-петербургское «Динамо» и «Тосно», а впоследствии защищал цвета «Кубани» и «Урала». В «Ахмат» Владимир перешёл в прошлом году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил девять голов (один — с пенальти) и отдал три результативные передачи.



«Истанбул Башакшехир» в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Видеообзор матча «Ахмат» — «Спартак», в котором Ильин оформил дубль: