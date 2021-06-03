«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера

«Интер» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Симоне Индзаги, до недавнего времени возглавлявшего «Лацио». Специалист заключил с нерадзурри контракт на два года.



Напомним, в двух предыдущих сезонах «Интером» руководил Антонио Конте. В прошлом месяце команда впервые за 10 лет завоевала титул чемпиона Италии, после чего тренер сенсационно покинул клуб. Сообщалось, что руководство нерадзурри решило сократить бюджет, что пошло вразрез с желанием Конте усилить состав.



Индзаги возглавлял «Лацио» с 2016 года. Под его руководством «орлы» впервые за долгое время вышли в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне римская команда заняла шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.