«Манчестер Сити» нашёл замену для Агуэро в Бундеслиге

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 25-летнего португальца заинтересован «Манчестер Сити», информирует Bild.
Согласно сведениям источника, «горожане» рассматривают Силву в качестве потенциальной замены Серхио Агуэро, который покинул клуб по окончании сезона-2020/2021. На Андре также претендует мадридский «Атлетико».
В завершившемся сезоне Андре Силва провёл 34 матча в составе «Айнтрахта», забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн. Ранее интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед».
Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.
- 3 июня 2021
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