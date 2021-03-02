Андре Силва отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико»

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мадридского «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
«Я знаю об этих слухах, но ничего более. Слухи есть слухи. В конце сезона будет то, что даёт мне больше мотивации работать. Это знак, что моя игра даёт плоды и что я проделал хорошую работу», — приводит слова Силвы O Jogo.
Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 21 матч в немецкой Бундеслиге, забил 19 голов (6 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
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