«Химки» подпишут контракт с полузащитником «Кайсериспора» Шабовичем

Полузащитник «Кайсериспора» Бешард Шабович перейдёт в «Химки».



Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Центральный полузащитник перейдёт на правах свободного агента и подпишет контракт по схеме 2+1. В «Химках» рассчитывают, что 23-летний Сабович удачно заменит Павла Могилевца, контракт с которым продлён не был.



Ранее подмосковный клуб также покинули вратарь Дмитрий Хомич, полузащитники Андрей Мурнин и Гела Засеев и нападающий Владимир Дядюн. Все эти футболисты теперь пребывают в статусе свободных агентов и могут вести переговоры с другими клубами.



В завершившемся сезоне, который стал для «Химок» первым после возвращения из Футбольной национальной лиги, команда заняла восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Игоря Черевченко набрали 45 очков, одержав 13 побед, потерпев 11 поражений и шесть раз сыграв вничью. Чемпионом в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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