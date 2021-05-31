«Химки» расстались с Дядюном, Могилевцем и ещё тремя игроками

«Химки» на своём официальном сайте сообщили о расставании с рядом футболистов, у которых сегодня, 31 мая, истекают контракты.



Подмосковную команду покинули вратарь Дмитрий Хомич, полузащитники Андрей Мурнин, Павел Могилевец и Гела Засеев, а также нападающий Владимир Дядюн. Все эти футболисты теперь пребывают в статусе свободного агента и могут вести переговоры с другими клубами.



В завершившемся сезоне, ставшем для «Химок» первым после возвращения из Футбольной национальной лиги, команда заняла восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Игоря Черевченко набрали 45 очков, одержав 13 побед, потерпев 11 поражений и шесть раз сыграв вничью. Чемпионом в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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