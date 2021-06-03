Сборная Украины обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

Сегодня, 3 июня, сборная Украины по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре (Украина) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Матч обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавил Шимон Марциняк.

На протяжении всей встречи сборная Украина владела существенным игровым преимуществом, что отразилось на статистике. Команда Андрея Шевченко забила быстрый гол, на 10-й минуте взятием ворот отметился Александр Зубко, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. Больше изменений на табло не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал победу украинцев с минимальным счётом на табло.