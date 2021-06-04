Азар – о назначении Анчелотти в «Реал»: это хорошие новости для меня

30-летний бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар поделился мнением о возвращении в «Королевский клуб» итальянского специалиста Карло Анчелотти.



«В «Реале» все знают, чего добился Анчелотти с командой. Он выиграл Лигу чемпионов, знает многих игроков. В свою очередь, мы понимаем, что это тренер с огромным опытом. Он прекрасно знает город и болельщиков. Думаю, что вместе мы способны на многое.



Я не знаю его лично, но, судя по тому, что я слышал о нём, Карло очень хороший человек, который просто желает побеждать, и это именно то, чего хотим все мы. У нас будет возможность поработать вместе. Это хорошие новости для меня», — цитирует Азара Goal.



В минувшем сезоне Азар принял участие в 21 встрече за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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