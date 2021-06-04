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Уругвай не сумел обыграть Парагвай в матче отборочного цикла к ЧМ-2022

Уругвай не сумел обыграть Парагвай в матче отборочного цикла к ЧМ-2022
Вячеслав Моренко
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В Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Сентенарио» состоялся матч 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022 в Катаре между сборными Уругвая и Парагвая. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Уругвай имел шанс обойти Парагвай в турнирной таблице группы, однако так и не сумел воспользоваться возможностью.

Напомним, что напрямую на ЧМ-2022 из Южной Америки попадают команды, занявшие первые четыре позиции в турнирной таблице, а пятая сборная – через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

Уругвай, набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице, уступая Парагваю (4) по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует в группе – сборная Бразилии, набравшая 12 очков в 4 встречах, за ней располагается Аргентина (10), а замыкает тройку – Эквадор (9).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 7-й тур
04 июня 2021, пятница. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
Парагвай
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