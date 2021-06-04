Талалаев рассказал о конфликте с Беришей

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл подробности о конфликте с 29-летним косоварским полузащитником Бернардом Беришей.

«У меня не всегда ровные отношения с игроками. Тренер должен выжимать максимум из футболиста. И это достигается не всегда за счёт хорошего отношения. Со Швецом было так, наприме. Если я вижу, что человек может больше, я должен из него это выжать. Мы пробуем разные способы: иногда только хвалим, иногда оказываем давление всем тренерским штабом. Это не только моя работа. Я прошу и спортивного директора поджать, штрафы заставляем платим, делаем больше замечаний.

К примеру, на разборе можем показать на одну ошибку больше. Обычно показываем два хороших момента, два плохих. А здесь начнём показывать больше плохих моментов. Футболист должен понять, что мы недовольны его действиями, что он должен прибавить, чтобы команда выигрывала. Если игрок это понимает и начинает вести себя правильно, то идёт на пользу. Успех Швеца, Тимофеева, Семёнова, Ильина складывается из этих непростых отношений. С Беришей — та же история. В какой-то момент он был абсолютным лидером по всему, в том числе и по раздевалке. Я отдал ему капитанскую повязку. Был момент, когда мы держались только на его состоянии — осень и начало весны. Но когда люди снижают требовательность к себе, то я должен возвращать их на высокий уровень. Результат команды — самое важное. Если Бериша перестаёт добегать назад, то… Есть тренеры, которые готовы терпеть, но мы не готовы. Даже в «Химках», где мы создали команду-семью, временами атмосфера была очень напряжённая. Потому что мне нужно было мотивировать игроков на достижение более высоких результатов. Когда мы с «Ахматом» дошли до полуфинала, нужно было выжимать максимум из всех. Да, пошли постепенные обострения. Но это связано с состоянием Бериши и команды на данный конкретный день. Мы не душим игроков, мы их поддушиваем. Мне нужны личности, особенно в атаке. Только большие личности могут делать результат. Грань очень тяжело найти, у каждого индивидуально. Кто-то не терпит даже повышения голоса. Да, больше всех бесед за последнее время у меня было с Беришей. Я понимаю, что он может и он будет лидером. Но надо пройти эволюцию», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.