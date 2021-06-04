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У Павла Мамаева скончался отец

У Павла Мамаева скончался отец
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев лишился отца. Об этом сообщила бывшая жена футболиста Алана Мамаева.

«Вчера ушёл из жизни папа Паши… Завтра состоятся похороны. Светлая память, скорбим», — написала Алана в своём «инстаграме», опубликовав совместную фотографию Павла и его отца.

Павел и Алана Мамаевы развелись в конце апреля этого года. Они поженились восемь лет назад, в 2013 году. Вскоре после оформления брака у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса.

Мамаев выступает за «Ростов» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо». В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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